Zondagavond kwam deze Mark X door nog onbekende oorzaak in een goot terecht. Dit gebeurde rond 21.00u op de kruising van de Akarai- en Magneetrotsstraat in Wintiwai. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Het voertuig werd in opdracht van de politie van Latour naar de berging gesleept. Het was ter plaatse niet duidelijk of de bestuurder over een geldig rijbewijs beschikte.