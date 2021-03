Intensivering samenwerking tussen Surinaamse en Marokkaanse bedrijfsleven

De intensivering van de samenwerking tussen het Surinaamse en Marokkaanse bedrijfsleven, moet resulteren in investeringen en toename van de handelsbetrekkingen. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking laten weten.

Minister Ramdin was de afgelopen dagen in Marokko waar er gesproken is over het openen van een ambassade en consulaat van Suriname in Marokko. Op 12 maart jl. vonden in Casablanca, Marokko ook gesprekken plaats tussen minister Ramdin met topvertegenwoordigers van een vooraanstaand mijnbedrijf MANAGEM, de wereldproducent van kunstmest CGEM, en de federatie van bedrijven OCP.

De gesprekken concentreerden zich op de mogelijkheden die Suriname te bieden heeft voor investeringen en joint ventures in voornamelijk de mijnbouw (goud, olie en gas) en de agrarische sektor en de gezamenlijke voordelen die beide landen kunnen halen uit het aangaan van handelsbetrekkingen, o.a. via het ondertekenen van een luchtvaart overeenkomst en samenwerking tussen de haven van Paramaribo en Dakhla.

“Wij moeten Suriname positioneren als een mogelijke en aantrekkelijke lokatie op het Zuid-Amerikaanse continent voor regionale hoofdkantoren en distributie operaties naar landen in de regio. Hiervoor zullen wij uiteraard de nodige faciliteiten en aanpassingen moeten plegen in onze haven en algemene transport infrastructuur, maar wij moeten nu beginnen wereldwijd, en dus ook in Marokko, interesse te kweken”, aldus Minister Ramdin na de gesprekken.

Inmiddels zijn concept overeenkomsten voor wat betreft de samenwerking te lucht en ter zee aangeboden. Afspraken zijn gemaakt om deze zo spoedig mogelijk te ondertekenen.

De op 11 maart j.l. ondertekende tweede Road Map zal het contact en overleg tussen Suriname en Marokko voor wat betreft technische ondersteuning en het bedrijfsleven verder ondersteunen. De opening van een consulaat in Dakhla met een sterke commerciele orientatie zal tot concrete investeringen moeten leiden. Thans wordt voor slechts enkele miljoen dollars geexporteerd naar Marokko.

Middels het organiseren van virtuele meetings in april a.s. zullen de eerste contacten gelegd worden tussen de relevante ministeries en het bedrijfsleven teneinde de mogelijke gebieden van samenwerking te identificeren.

De toppers van de genoemde maatschappijen beaamden de aanwezige potentie voor het bewerkstelligen van goede handelsbetrekkingen. Het brengen van handelsmissies naar Suriname zal, zo gauw de omstandigheden dat toelaten, opgepakt worden.

