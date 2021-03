Suriname van plan ambassade en consulaat in Marokko te openen

De Surinaamse minister van Buitenlandse Zaken Albert Ramdin is momenteel in Marokko en heeft donderdag een ontmoeting gehad met zijn Marokkaanse ambtgenoot Nasser Bourita (foto). De twee hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de periode 2021-2024.

Tijdens de meeting gaf Ramdin aan dat de regering van de Republiek Suriname heeft besloten een ambassade in Rabat en een consulaat in Dakhla te vestigen. Dit om een ​​verdere impuls te geven aan de bilaterale samenwerking en bevordering van investeringen en zaken tussen de twee landen.

