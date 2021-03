Decoratie en oorkonde voor ongeneeslijk zieke Shahied Wagid Hosain

Vorige maand liet de bekende zanger Shahied Wagid Hosain weten dat hij ongeneeslijk ziek is en niet lang meer te leven heeft. Als dank voor zijn zangtalent waarmee hij generaties liet genieten van onder andere muziek van de Indiase zanger Mohammed Rafi, heeft hij afgelopen dinsdag een speciale decoratie en oorkonde ontvangen van de Surinaamse overheid.

Op dinsdag 9 maart heeft de ambassadeur van Suriname in Nederland, dhr. Rajendre Khargi, het voorrecht gehad om namens president Chandrikapersad Santokhi, een decoratie en oorkonde te overhandigen aan Shahied Wagid Hosain, waarbij hij benoemd is tot Ridder in de Ere Orde van de Gele Ster.

Shahied zet zijn talent ook in voor vele sociale activiteiten waar de Surinaamse gemeenschap de vruchten van plukt. Zijn gezondheid liet het niet toe om persoonlijk aanwezig te zijn, maar zijn echtgenote Barsatie nam het op waardige wijze voor hem in ontvangst.

Later de week had Shahied een betere dag en deelde hij bovenstaande foto.