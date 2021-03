Te Weg naar Zee aangespoeld lijk in beslag genomen

In Suriname is donderdag weer een lijk aangespoeld. Dit keer te Weg naar Zee. Het gaat om het ontzielde lichaam van een man van wie de identiteit nog onbekend is.

Een arts kon niet vaststellen of het om misdrijf gaat of niet, omdat het lijk is aangevreten door aasgieren. De politie heeft het ontzielde lichaam voorlopig in beslag genomen.

Een dag eerder, op woensdag 10 maart, spoelde er ook al een lichaam aan niet ver van de Bosje brug. Ook van deze overleden persoon is de identiteit nog onbekend: