Aangetroffen lijk is van vermiste 31-jarige Ashna

Het lijk dat zaterdagavond werd aangetroffen in het politieressort Kwatta, is van de vermiste 31-jarige Ashna Jagesar uit Meerzorg. De moeder van twee kinderen had vorige week vrijdagavond rond 19.00u de woning van haar vriend te Kwatta na een woordenwisseling verlaten en was sindsdien vermist.

Zaterdag 13 maart kreeg de politie aan het begin van de avond een melding dat er een stoffelijk overschot was aangetroffen aan de Eurekaweg nabij het Garnizoenspad in Suriname. Het bleek te gaan om het lichaam van een vrouw, gekleed in een lange broek. Ashna droeg bij haar vermissing ook een lange broek.

Ook haar tatoeages komen overeen. Nader onderzoek bracht naar voren dat het inderdaad zou gaan om de vermiste vrouw. Over haar dood is nog weinig bekend. Een misdrijf wordt op dit moment niet uitgesloten.

De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek. Opmerkelijk is dat de familie vanmorgen nog geen bericht had ontvangen van de politie, zegt de zus tegen Waterkant.