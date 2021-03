Mark X kwam op andere weghelft en veroorzaakte frontale aanrijding

De zware aanrijding gisteren op de Oost-Westverbinding in Suriname, ontstond doordat de bestuurder van een Toyota Mark X op de weghelft van het tegemoetkomend verkeer terecht kwam. Hierdoor botste de auto frontaal op een aankomende Toyota Prado.

De Prado reed van Coronie richting Paramaribo en de Mark X reed in de tegenovergestelde richting. Ter hoogte van km 68 kwam de Mark X, door tot nog toe onbekende reden, op de weghelft van de Prado. Er ontstond een zware botsing en door de harde klap vloog de Prado in de berm, zoals op de foto te zien.

In de Prado zaten vader en zoon die de auto bestuurde. In de Mark X zaten 3 personen, die geen van allen aanspreekbaar waren na het ongeval. De bestuurder heeft vermoedelijk een arm en been fractuur opgelopen. De ene mede inzittende vermoedelijk een been fractuur en de andere klaagde van pijn over hele lichaam.

Alle vijf slachtoffers zijn met twee ambulances van Tijgerkreek en Groningen afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.