Automobilist die bromfietser aanreed en daarna doorreed aangehouden

Een 34-jarige automobilist die een bromfietser na een aanrijding in hulpeloze toestand heeft achtergelaten, is door de Surinaamse politie opgespoord en na twee dagen aangehouden. De doorrijder werd afgelopen woensdag aangehouden meldt de politie zojuist.

De politie van het bureau Latour kreeg op maandag 8 maart via het Command Center een melding van een aanrijding met persoonlijke ongelukken aan de Coesewijnestraat. Zij koerste naar de locatie en ter hoogte van de Tyronneweg troffen de wetsdienaren de bromfietser W.P. liggend naast zijn bromfiets op het rijwielpad aan.

De autobestuurder reed na de aanrijding door. Onderzoek wees uit dat beide bestuurders in dezelfde richting reden over de Coesewijnestraat. Op een bepaald moment sloeg de autobestuurder linksaf in de Tyronneweg en verleende geen voorrang aan de bromfietser die zich op het rijwielpad bevond.

De man werd aangereden en liep op het lichaam letsels en enkele schaafwonden op, waarna hij met de ambulance werd afgevoerd naar de afdeling Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis.

Aan de hand van het kentekennummer dat door de omstanders was genoteerd, kwam de 34-jarige doorrijder D.V. in beeld. Hij werd op 10 maart op zijn woonadres opgespoord en aangehouden.

D.V. die wel in het bezit blijkt te zijn van een geldig Surinaams Rijbewijs is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld meldt de politie.