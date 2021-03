Lijk aangetroffen in politieressort Kwatta

In Suriname is aan het begin van de avond een lijk aangetroffen in het politieressort Kwatta. Het zou gaan om een lichaam dat is werd gevonden in het zogenoemde Eurekaproject, nabij het eind van het Garnizoenspad.

Het vermoeden bestaat dat het gaat om een misdrijf. De verschillende eenheden van de Surinaamse politie zijn momenteel ter plekke bezig met het onderzoek.

Eerder op de dag werd een vermiste wachter dood gevonden. Zijn lichaam werd in verre staat van ontbinding aangetroffen en er zou geen sprake zijn van een misdrijf.

In de ochtend werd het lichaam van een aangereden voetganger aangetroffen aan de Sir Winston Churchillweg. Het slachtoffer was vrijdagavond aangereden door een man met een Nederlands rijbewijs.