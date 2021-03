14-jarig vermist meisje weer terecht

Een 14-jarig meisje, dat op maandag 1 maart 2021 van huis was weggelopen en sedertdien niet huiswaarts was gekeerd, is terecht. Het meisje is sinds zondagmiddag niet meer vermist.

Ze werd vanmiddag bij een winkel in Wanica gesignaleerd, waarna omstanders de voorbij rijdende politie alarmeerde. De tiener werd overgedragen aan collega’s van Lelydorp die de zaak verder zullen afwikkelen.

Haar opsporingsbericht en bovenstaande foto werden een paar dagen geleden door het Korps Politie Suriname naar buiten gebracht.