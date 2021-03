Man die vrouw te hulp schoot bij roofoverval beschoten

Een man die zondag tijdens een overval voor een winkel in het politieressort Latour een vrouw te hulp schoot, is beschoten. Hij liep twee schotverwondingen aan zijn heupen op.

Hij ging in eerste instantie per eigen gelegenheid voor medische behandeling, maar stopte bij het politiebureau Flora. Toen werd een ambulance voor hem ingeschakeld door de politie. De man is afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp in Suriname.

De man is beschoten voor een winkel op de kruising van de Hira- en Nieuw Weergevondenweg. Hij schoot een vrouw te hulp die werd overvallen door twee mannen die schoten losten.

De rovers maakten SRD 5000 van de vrouw buit, maar zij liep geen verwondingen op. De Surinaamse politie is bezig met het onderzoek.