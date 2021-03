Politie roept nabestaanden op na vondst lijk in Surinamerivier

De Surinaamse politie heeft een dag later nog steeds geen idee wie de man is, wiens ontzielde lichaam op woensdag 10 maart in de Surinamerivier ter hoogte van de Mangrovestraat werd gesignaleerd. Het Korps Politie Suriname roept nabestaanden daarom op om contact op te nemen.

Het betreft in deze een manspersoon van creoolse afkomst van middelbare leeftijd. Hij ging gekleed in een paarse trui, een zwarte lange broek en had zwarte gympies aan.

De politie van het bureau Nieuwe heeft zijn lichaam gisteren omstreeks 13.00 uur geborgen. Vanwege de ligging kon het lijk van daaruit niet worden opgevist, waardoor deze werd gesleept naar de platte brug, waarna het ontzielde lichaam uit het water werd gehaald.

Nabestaanden of zij die denken deze man te hebben gekend, worden opgeroepen zich in verbinding te stellen met de politie van het bureau Nieuwe Haven op de telefoonnummers 403101, 401025 of 402275 meldt de politie.