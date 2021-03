Tientallen personen protesteren bij ministerie van Openbare Werken

De Werknemers Organisatie Openbare Werken (WOOW) heeft vandaag een protestvergadering gehouden bij het ministerie van Openbare Werken (OW) in Suriname. De WOOW onder leiding van Michael Salons had alle OW werknemers van Albina tot Nickerie, opgeroepen om deel te nemen aan de protestvergadering.

Het protest gaat over het daadwerkelijk in dienst nemen en betalen van een grote groep mensen die door de vorige regering gevormd door de NDP, in dienst zijn genomen. Het gaat om een groep van maar liefst 1.500 personen. Tegen dit aanname beleid is inmiddels een onderzoek aangevraagd bij de procureur-generaal.

De minister van OW Riad Nurmohamed heeft inmiddels aangegeven dat hij de aanname van die 1.500 mensen zal terugdraaien. De bewindsman gaf ook aan dat OW zal moeten bezuinigen en dat personeel afgevoerd zal moeten worden.