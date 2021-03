Lijk aangespoeld aan de oever van de Surinamerivier

Aan de linkeroever van de Suriname rivier, net onder de Bosjebrug in Paramaribo, is vanmorgen een lijk aangespoeld. Het gaat om het lichaam van een man gekleed in een paars shirt, zoals op de foto te zien is.

Het lichaam werd ontdekt door werknemers van een bedrijf ter plaatse, die met werkzaamheden op een boot bezig waren. Het is nog onduidelijk om wie het gaat.

Afgelopen maandag is er wel iemand in het water gesprongen; een visser sprong te Braamspunt in het water en verdween in de diepte. Die man is tot nu toe vermist. Of het om deze man gaat is niet bekend.

Diverse eenheden van de Surinaamse politie zijn momenteel ter plekke bezig met het onderzoek.