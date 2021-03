Man steelt hoofdlampen bij goudbedrijf en biedt ze te koop aan politie via Facebook

De Surinaamse politie heeft de 27-jarige J.D. aangehouden voor diefstal van hoofdlampen bij goudbedrijf Newmont. Hij boodt ze daarna via Facebook te koop aan meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Nadat er door de leiding van Newmont was geconstateerd dat enkele hoofdlampen van het bedrijf waren weg genomen, werd er op maandag 1 maart aangifte van diefstal gedaan bij de politie van het bureau Meerzorg.

Een gemengd team bestaande uit leden van de recherche van Regio Oost en een speciaal team van Newmont stelden een onderzoek in. Tijdens dit onderzoek kwam J.D. die niet werkzaam is bij Newmont in beeld. Deze verdachte bood hoofdlampen, gelijkende op die van Newmont, via social media ten verkoop aan.

Niets vermoedend onderhandelde dit team met de verkoper, waarbij er werd afgesproken waar de transactie zou plaatsvinden. J.D. werd met de hoofdlampen in zijn bezit in een pand aan de Nieuw Weergevondenweg aangetroffen en aangehouden door de recherche van Regio Oost.

In het belang van het onderzoek zijn de hoofdlampen in beslag genomen. De verdachte verklaarde aan de rechercheurs dat de hoofdlampen niet aan hem toebehoren, maar dat hij deze voor iemand moest verkopen.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar ministerie is J.D. in verzekering gesteld.