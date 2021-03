Samenwerking Natraj TV Nederland met Trishul TBN Suriname

Natraj TV Nederland is onlangs een samenwerking aangegaan met Trishul TBN Suriname. Hierdoor is Natraj TV NL sinds kort elke zondag middag om 17.30 uur via kanaal 20+ van Trishul Broadcast TV Network nationaal Suriname, te zien.

Kenneth Rambali en directeur Kavish Rambali van TBN benadrukken dat de diaspora gemeenschap zowel in Suriname als Nederland een belangrijke factor is met betrekking tot het uitwisselen van deze samenwerking met Natraj TV.

De tv programma’s van Natraj TV zijn ook te zien via Publieke Omroep Amsterdam en omstreken(Salto) A1 en on demand NATRAJ TV via:

· Ziggo Horizon 37, Digital 325, KPN 1423 landelijk on line

· Elke zaterdag 18.00 -18.30 uur en elke vrijdag 11.00 tot 11.30 uur

· Dagelijks cyclus short tv reportages, music clips en eco toerisme

Het doel van de tv programma’s van Natraj TV is het bevorderen van de cultuurgedachte tussen de in Nederland en Suriname woonachtige burgers vanuit het diaspora perspectief.

De komende periode zullen ook actuele thema’s en exclusief het talktime programma ‘Zeg t maar’ van Trishul TBN via Natraj TV worden uitgezonden, waaronder een special met o.a Clifton Braam en Natio coach Dean Gorré.