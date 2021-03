Lijnbus wijkt uit voor auto en raakt medewerker bij coca cola truck

Een medewerker die aan het werk was bij een coca cola truck, is vanmorgen op de berm bij een supermarkt gewond geraakt, nadat hij werd aangereden door een lijnbus. De bus week uit voor een auto die uit een inrit kwam.

De lijnbus (lijn 1) reed over de Hoogestraat in de richting van de Zwartenhovenbrugstraat in Suriname. Ter hoogte van de kruising met de Fredericistraat kwam een personenauto plotseling uit een inrit. De chauffeur van de bus probeerde een aanrijding te voorkomen en stuurde scherp naar rechts, de berm op.

Op die plek was een medewerker van Fernandes echter bezig met werkzaamheden bij een Coca Cola truck. De bus raakte de man en vervolgens de truck. Doordat de bus scherp naar rechts uitweek, werd ook een vrouwelijke passagier uit de bus geslingerd.

De personenauto die de bus op zich zag afkomen probeerde ook uit te wijken en raakte daarbij een winkelpand. Het voertuig van de man raakte daarbij beschadigd, zoals op onderstaande foto te zien is.

De Surinaamse politie was snel ter plaatse en schakelde een ambulance in waarmee de medewerker en de vrouw zijn afgevoerd naar de SEH voor medische behandeling. De politie heeft de zaak in onderzoek.