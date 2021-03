COVID-19 Brigade geïnstalleerd; 10 voertuigen overgedragen

In het kader van de verdere handhaving van de COVID-19 maatregelen in Suriname, heeft de Surinaamse minister van Justitie en Politie K. Amoksi op maandag 8 maart de COVID-19 Brigade bestaande uit leden van het Korps Politie Suriname, het Nationaal Leger, Korps Penitentiaire Ambtenaren, Arbeidsinspectie, Bestuursdienst, Economische Controle Dienst en het Bureau voor Openbaar Gezondheidszorg geïnstalleerd.

Hierna deed de minister de overdracht van tien (10) voertuigen aan de Korpschef van het Korps Politie Suriname, Hoofdcommissaris R. Prade, die op zijn beurt de sleutels van de voertuigen ter hand stelde van de voorzitter van het CCTKPS, Commissaris H. Seedorf.

Bij deze activiteit die plaatsvond in de grote hal van de politieacademie waren onder anderen aanwezig de Korpschef R. Prade, de voorzitter van het Covid-19 Coördinatie Team KPS (CCTKPS) Commissaris H. Seedorf, de verschillende Regio Commandanten en andere genodigden.

In een korte toespraak gaf de voorzitter van het CCTKPS, Commissaris H. Seedorf te kennen dat door de regering is besloten om de handhavingsdiensten te doen vergroten door de Covid-19 Brigade in het leven te roepen en de overdracht van de voertuigen te doen. Op de toekomstige gebruikers deed hij een beroep zuinig om te gaan met de voertuigen.

De minister die eveneens aan het woord kwam, hield de aanwezigen voor dat er lang is uitgekeken naar deze voertuigen. Dit, vanwege het feit dat de basispolitiezorg vanaf het begin van de handhaving van de wet uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand, belast is geworden. Hij hoopt dat de aanwinst voor verlichting zal zorgen en dat de handhaving beter zal verlopen, meldt de politie.