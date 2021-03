Dronken bestuurder ‘vliegt’ met auto in schutting

De bestuurder van deze personenauto die onder invloed van alcohol verkeerde heeft dinsdagavond rond 22.00u een schutting aan de Guaranistraat kapotgereden. Het ongeval vond even voorbij de beruchte bocht van Ringweg-Zuid plaats.

Volgens buurtbewoners beschreef de bestuurder de bocht met een hoge snelheid en verloor de macht over het stuur. Het voertuig raakte van de weg en ‘vloog’ in de schutting.

In het voertuig zaten vier personen die lichtgewond raakten. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De bestuurder is vermoedelijk niet in het bezit van een rijbewijs. Hij is door de politie afgevoerd naar het bureau. De auto als de schutting hebben grote schade opgelopen.