18-jarige vrouw probeert vloeibare cocaïne in postpakket te versturen

De Surinaamse politie heeft de 18-jarige postpakket verzendster G.D. aangehouden, nadat zij in de maand november van het vorig jaar een pakket met drugs ter verzending naar het buitenland had aangeboden bij één van de postbedrijven in Paramaribo. Dat meldt het korps Politie Suriname vandaag.

Tijdens controle door de douane recherche werd er 500 milliliter cocaïne in de doos aangetroffen. Het verderfelijk spul werd in beslag genomen, waarna deze zaak werd overgedragen aan de afdeling Narcotica Brigade.

De jonge vrouw heeft zich in de laatste week van februari 2021 met haar advocaat bij het politiebureau aangemeld. Ze is daarna door rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade aangehouden.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is G.D. door de politie in verzekering gesteld, aldus de politie.