Politie rolt drugsbende op na inval in woning

Rechercheurs van de afdeling Narcotica Brigade pleegden na uitgewerkte informatie in de nacht van maandag 1 op dinsdag 2 maart een inval in een pand in de omgeving van de Toevluchtweg. Daarbij werden er vier verdachten aangehouden meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Het gaat om de 46-jarige vreemdeling J.K en de drie Surinamers, C.D. (28), C.W. (30) en C.T. (31). In het pand waarin de huurster C.T. woont, waren de verdachten bezig voorbereidingen te treffen voor drugssmokkel.

De bewoonster C.T. werd eveneens aangehouden, aangezien het vermoeden bestaat dat zij de gelegenheid heeft geboden om de werkzaamheden in het gehuurd pand te verrichten.

Bij een ingesteld onderzoek in de woning werden door de wetsdienaren aangetroffen en in beslag genomen cocaïne, verpakkingsmateriaal, geld en een maal waarin drugs in elkaar wordt geperst.

Het viertal is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor overtreding Wet Verdovende Middelen achter slot en grendel geplaatst, aldus de politie.