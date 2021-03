Spookrijder veroorzaakt aanrijding in centrum

Een bijzondere aanrijding vanmorgen in Suriname. De bestuurder van dit autobusje veroorzaakte zojuist een aanrijding in de Henck Arronstraat, door tegen de richting in te rijden. De spookrijder knalde hierdoor op de middelste baan tegen een pick-up aan.

De veroorzaker verklaarde dat hij naar de Keizerstraat moest, maar plotseling niet meer wist waar hij naartoe reed. Hij reed ook al tegen het verkeer in op de Fred Debystraat en sloeg toen linksaf de Henck Arronstraat in.

Het verkeersongeval gebeurde vlak voor de Oranjeschool. Niemand raakte gewond, maar er ontstond een behoorlijke verkeersopstopping.