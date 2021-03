SAMAP start met informatiesessies in districten

Afgelopen weekend is in Suriname het startsein gegeven voor de algemene informatiesessies over “the Second Call of Expressions of Interest (EOI) van SAMAP’s Matching Grant Facility (MGF)”. Het technisch team & het ondersteuningsnetwerk van het Suriname Agriculture Market Access Project, SAMAP, zullen in samenwerking met de ministeries van Regionale Ontwikkeling & Sport (ROS) en Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) in de komende tien dagen alle districten bezoeken voor het verstrekken van detailinformatie over het aanvraag- en indieningsproces voor een Small Grant of Large Grant van de MGF.

Tijdens deze algemene informatiesessies worden de deelnemers ook in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en zich aan te melden voor assistentie bij het aanvraagproces.

SAMAP streeft naar een verhoogde, meer concurrerende en veiligere productie van geselecteerde gewassen uit de waardeketens, fruit, groenten, wortels en knollen en bos bijproducten en het verbeteren van de markttoegang voor deze gewassen door een stimulerende omgeving te creëren en verbeterde capaciteiten van de particuliere sector en instellingen.

Het MGF is een competitief fonds om de markttoegang voor Surinaamse kleinschalige landbouwers en agro voedselverwerkers te ondersteunen door middel van faciliteiten in de vorm van productie- en/of verwerkingsapparatuur en diensten om de kwantiteit en kwaliteitsproductie in SAMAP’s primaire waardeketens te verbeteren: fruit & groenten, wortels en knollen, en NTFP-bosbijproducten.

De MGF ‘Small’ en ‘Large’ Grants bieden ondersteuning in de vorm van machines en apparatuur tot een maximumbedrag van USD 5.000 voor de ‘Small Grant’ en een maximumbedrag van USD 300.000 voor de ‘Large Grant’. Een volledig schema van de informatiesessies in de districten, is beschikbaar via de website en facebook pagina van het Ministerie van LVV.

Potentiele aanvragers kunnen zich opgeven voor assistentie bij het invullen van de formulieren voor de Grants van de MGF. Het Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP), is een initiatief van de regering van Suriname onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, en uitgevoerd door de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) met middelen van de Europese Unie.