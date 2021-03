NDP vraagt pg in brief om ministers Achaibersing en Ramdin te vervolgen

De fractie van de Nationale Democratische Partij (NDP) in De Nationale Assemblée (DNA) heeft aan de procureur-generaal (pg) van Suriname, gevraagd om de ministers Armand Achaibersing en Albert Ramdin strafrechtelijke te vervolgen.

Dat blijkt uit een brief die maandag is verstuurd naar pg Roy Baidjnath Panday, naar aanleiding van de oprichting van New Surfin NV begin januari 2021. In deze brief wordt gesteld dat er geen toestemming van De Nationale Assemblee en de Raad van Ministers was.

Volgens de NDP fractie hebben de ministers verboden handelingen gepleegd als politieke ambtsdragers tezamen met de overige betrokkenen. Aan het ministerie van financiën zou opzettelijk financieel nadeel zijn toegebracht. Er is in strijd gehandeld met de wettelijke voorschriften en procedures.

In de brief zegt de NDP verder dat de ministers met hun handelen de wet- en regelgeving hebben omzeild. De partij noemt dit malversatie, fraude en overtreden van de Surinaamse Anti-corruptiewet en zegt dat een strafrechtelijk onderzoek tegen de achtergrond van de National Risk Assessment en de internationale wetgeving rond money laundering en terrorismefinanciering, van het allerhoogste belang is.