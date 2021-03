Verdachte aangehouden na vondst vloeibare cocaïne in ketjap

De douane-recherche in Suriname heeft afgelopen vrijdag een hoeveelheid vloeibare cocaïne aangetroffen, in een partij ketjap. Er is één verdachte aangehouden.

De drugs werden aangetroffen in een partij ketjap in een container op de Jules Sedney Haven in Paramaribo. Deze stond gereed om naar het buitenland vervoerd te worden.

De Surinaamse narcotica brigade werd ingeschakeld en heeft dezelfde dag nog de verdachte aangehouden. Deze persoon is inmiddels voorgeleidt en in verzekering gesteld.

De zaak wordt verder onderzocht.