Drie doden nadat Mark-X bestuurder zonder rijbewijs inrijdt op mannen

Het gruwelijk ongeval met drie doden dat gisteravond plaatsvond aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname, is veroorzaakt door de bestuurder van een Mark X, die niet in het bezit is van een rijbewijs.

Uit verklaring van de autobestuurder blijkt dat hij reed over de bovengenoemde weg gaande richting Indira Gandhiweg. Ter hoogte van de Monitorweg kwam een van zijn achterbanden tegen de trottoirband aan. Hij verloor de controle over het stuur en raakte van de weg.

Hij reed daarbij hard in op vier niets vermoedende mannen die zich nabij de kruising van de Nieuw Weergevonden- en Monitorweg bevonden. Daarna ramde hij een EBS paal en ramde de schutting van pandnummer 23 aan de Nieuw Weergevondenweg.

Drie van de mannen lieten ter plekke het leven terwijl de vierde met de ambulance is vervoerd. De klap zwas zo hard dat twee van de slachtoffers werden aangetroffen op het erf van pandnummer 25 en twee op het terrein van pandnummer 23.

Een van de slachtoffers had een bromfiets bij zich welke total loss is verklaard. De autobestuurder is niet in het bezit van een rijbewijs. Hij klaagde van pijn en is ook met de ambulance vervoerd.

In eerste instantie ging men ervan uit dat het een aanrijding betrof tussen twee voertuigen en een bromfiets, maar dat blijkt niet zo te zijn. Gelet op de schade aan zijn voertuig kan niet anders geconcludeerd worden dat de veroorzaker met een behoorlijk snelheid heeft gereden.