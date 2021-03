De KuS Sranan Uma Surprise box

Gallery De KuS viert Internationale Vrouwendag. Op deze dag wil ze graag de vrouw in het zonnetje zetten met de speciale Sranan Uma surprise box!

Wat er in zit blijft een Surprise, want de inhoud van elke surprise box is anders. Wel is elke box bomvol gevuld met door Surinaamse vrouwen gemaakte handmade producten t.w.v. €80 of zelfs meer voor slechts €49,95.

Er is een keuze gemaakt uit het assortiment van de volgende Surinaamse ondernemers: Warda Marica Jewelry, Creativesoul597, Sioriban Creations, Floh-Jo design tassen, Lucy’s handmade soap, Tan Bun Skrati ambachtelijke chocolade, schrijfster Etchica Voorn met haar bekroonde boek Dubbelbloed. Wie weet wat er voor moois in deze Sranan Uma surprise box voor jou zit.

Gallery De KuS kan met de opbrengst van De KuS Surprise box weer nieuwe startende creatieve ondernemers in Suriname steunen. Daarvoor worden nieuwe materialen; bijvoorbeeld verf, garen, stoffen etc. opgestuurd, zodat zij zich weer verder kunnen ontwikkelen.

Maar het helpt hen ook weer om nieuwe producten van deze starters in te kopen. Creativesoul597 is daar een voorbeeld van, een handwerk wonder. Door haar te ondersteunen kunnen ze voor de Nederlandse markt weer mooie nieuwe unieke ontwerpen uit Suriname toevoegen aan de webshop.