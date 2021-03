Vrouw vermoedelijk na inname oso dresi overleden

Een vrouw in Paramaribo is zaterdagochtend vermoedelijk na inname van een oso dresi overleden. De politie heeft haar lijk in beslag genomen voor een gerechtelijke lijkschouwing na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname.

Nog vóór haar dood zou het slachtoffer aan haar familie hebben gezegd dat haar partner haar een drank had laten innemen. De man beweert dat de vrouw hoofdpijn had, waartegen hij haar een oso dresi gaf om in te nemen.

Volgens verklaringen verergerde de gezondheidstoestand van de de vrouw en zaterdagochtend werd zij gebracht naar het ziekenhuis, maar is vermoedelijk onderweg overleden. Bij aankomst in het ziekenhuis vertoonde zij geen tekenen van leven meer.

De Surinaamse politie kreeg de melding en ging ter plaatse voor onderzoek. De oso dresi is in beslag genomen. De drank is naar het laboratorium opgestuurd voor een onderzoek.