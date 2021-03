Het verkeer op en nabij de Bosje brug in Suriname heeft vanmiddag flinke vertraging opgelopen. De oorzaak hiervan is een aanrijding zoals in onderstaand filmpje te zien is.

Bij het verkeersongeval waren een vrachtwagen en meerdere personenauto’s betrokken. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat sommige weggebruikers zeker 2 uren geen kant op konden.

De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De Surinaamse politie is ter plekke bezig met het onderzoek.

Een filmpje gemaakt op de brug: