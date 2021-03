Javanen in diaspora Nederland organiseert online meeting over ‘Jamu’

De organisatie ‘Javanen in diaspora Nederland’ (JID-NL) organiseert op zondag 14 maart een ZOOM-Meeting over de Indonesische ‘kruidendrank’ Jamu.

De Javaanse voorouders hebben mooie en nuttige tradities uit Java meegenomen om zichzelf gezond en fit te houden. Eén van de tradities is het maken en drinken van Jamu. In het Nederlands aangeduid als ‘kruidendrank’ en in meer trendy bewoordingen als ‘herbal drink’ (Engels).

Wil je meer weten over de kennis achter de wereld van de Jamu, hoe het wordt gemaakt en wat het doet met je lichaam, doe dan mee met de Zoom bijeenkomst van 14 maart 2021 a.s.

Dit is de tweede bijeenkomst i.h.k.v. het JID-NL thema ‘Voeding en gezondheid’. De eerste ‘Relatie Voeding en Ziekten’ vond plaats op 24 januari 2021 en werd verzorgd door dr. S. Samijo.

De Stichting ‘Javanen in diaspora Nederland’ beoogt bewustwording, emancipatie en participatie van de Javaans-Surinaamse diaspora-gemeenschap in de samenleving; Empowerment: versterking zelfvertrouwen en zelfbewustzijn; (her)waardering Javaanse cultuur en identiteit en versterking van de band, met herkomstland Suriname en Indonesië, het land van onze (voor)ouders.

De JID-NL tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het centraal aanspreekpunt te zijn voor Javaans-Surinaamse aangelegenheden, zowel voor de diaspora in Nederland, als voor partners in het buitenland.

