Presidentiële onderscheiding voor Jörgen Raymann

Jörgen Raymann is zojuist namens de Surinaamse president Chan Santokhi gedecoreerd door ambassadeur Rajendre Khargi op de ambassade van Suriname in Den Haag. Raymann is benoemd tot Ridder in de Ere Orde van de Gele Ster. Zijn ruim 25 jarenlange onbaatzuchtige bijdrage aan de samenleving in Suriname én Nederland is beloond met deze onderscheiding.

Hij is voorgedragen door voorzitter Ramon Ramsodit van Stichting Satya Dharma. Raymann is sociaal maatschappelijk betrokken zowel in Nederland als in Suriname. Hij geeft heel veel ondersteuning aan sociaal, culturele en maatschappelijke projecten, zowel in Nederland als in Suriname. Zo is hij nauw betrokken bij diverse benefits voor Suriname.

Alhoewel Jörgen Raymann in Nederland is geboren, groeide hij op in Suriname. In Nederland studeerde hij economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was daar lid van de interfacultaire cabaretgroep. Na de studie ging hij terug naar Suriname. Daar runde hij een tijdje zijn eigen restaurant, waar hij per maand meerdere keren diners voor cabaretiers verzorgde.

Sinds 1999 is hij actief op de Nederlandse televisie en presenteerde het televisieprogramma Zo: Raymann (eerder bekend als Raymann is Laat) en The Comedy Factory bij de NPS en later de NTR. Ook heeft hij opgetreden in het theater. Sinds januari 2021 is hij Chief Inspirational Officer bij Lenard and Lenard.

Sinds 2005 is Raymann ambassadeur van Unicef, evenals Trijntje Oosterhuis, Edwin Evers, Sipke Jan Bousema, Monique van de Ven en Paul van Vliet. In 2007 startte hij het project Verder leren dan je neus lang is, naar aanleiding van de verhoging van de leerplichtige leeftijd tot 18 jaar.

Raymann is lid van het comité van aanbeveling van de Stichting Kunstwerken Leo Glans. In het kader van de Coronacrisis in Suriname heeft Raymann een benefietavond georganiseerd op de Nederlandse TV NPO1 waarbij hij EUR 1.200.000,- heeft opgehaald voor Suriname.

Hij is in 2015 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau omdat hij zich al jarenlang op belangeloze en inspirerende wijze inzet voor de samenleving. Zo zet hij zich wereldwijd in voor jongeren. Met zijn eigen foundation, Poor Infant Equality Trust-fund, ondersteunt Raymann kinderen met een bepaalde wens op cultureel en/of educatief gebied.

De volksmuziekschool Suriname heeft dankzij dit fonds, na jaren, weer haar deuren kunnen openen. Verder gaan de opbrengsten van al zijn shows in Suriname al jaren naar verschillende kindertehuizen in Suriname. Hiernaast is hij ambassadeur voor Het Vergeten Kind en het Sikkelcelfonds en bestuurslid van het Oranjefonds.