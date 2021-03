Busje op z’n zij in goot na aanrijding op t-kruising

Bij een aanrijding vanmorgen op de kruising van de Hannaslustweg en de Dr. Paul Faveryweg in Suriname, is een busje op z’n zij in de goot langs de weg terecht gekomen. Twee mensen raakten daarbij gewond.

Het verkeersongeval vond rond 09.50u plaats op de bovengenoemde t-kruising. Het busje reed over de Hannaslustweg en had voorrang ten opzichte van het verkeer op de Dr. Paul Faveryweg. Uit die weg kwam een vrouw in een personenwagen die geen rekening hield met het busje.

Het gevolg was een aanrijding, waarbij het busje van de weg ging en in de goot terecht kwam, zoals op de foto te zien is. Zowel de bestuurder van het busje als de bestuurster van de personenwagen raakten gewond.

Ze werden met een ambulance voor medische behandeling vervoer naar de Spoedeisende Hulp. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.