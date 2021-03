Zeezeilers uit Nederland betrappen schildpadeieren-dieven op Braamspunt

Op dinsdag 2 maart 2021 hebben zes zeezeilers uit Nederland een drietal mannen betrapt op het leegroven van nesten waar de groene zeeschildpadden eieren hebben gelegd. Dat bevestigd Greetje Tops, een van de zeilers uit Nederland op de boot Black Moon, aan Waterkant.Net.

Een achtervolging over het strand van Braamspunt in Suriname werd ingezet, waarbij een van de twee zakken werd gedumpt. In de plastic vuilniszak zaten 127 eieren. De toeristen hebben de eieren over diverse nesten terug gestopt en alarm geslagen. Dezelfde dag kwam de politie een proces verbaal opmaken.

In de vroege ochtend van 2 maart hebben de toeristen een aantal groene zeeschildpadden waargenomen terwijl ze terug de zee in wilden gaan, nadat ze nesten hadden gegraven en mogelijk eieren hebben gelegd. Enkele schildpadden zaten vast onder of tussen stammen en werden bevrijd.

Toen het licht werd hebben de toeristen twee verdacht gedragende mannen zien lopen. Deze twee mannen waren rond 13.00 uur weer op het strand, maar nu liepen ze met zakken rond. Een visser voer langs de voor anker liggende zeilboten en riep naar ze “They are steeling the eggs”.

Met de bijbootjes gingen de toeristen aan wal en zetten de achtervolging in. De mannen zetten het op het lopen, waarbij een van de twee zakken werd gedumpt. Een van de zeilers bleef bij de zak, terwijl de rest achter de mannen aan bleef gaan. Ze troffen drie verdacht gedragende mannen aan in het houten hutje. De man met een klein hondje was doorgelopen en is er met de andere zak vandoor gegaan.

De zes zeezeilers uit Nederland lagen vanaf zondag 28 februari voor anker op Braamspunt met hun 3 zeilboten op Braamspunt. Wat een mooie toeristische belevenis moest worden, is uitgegroeid tot een paar dagen hard werken. Het strand lag bezaaid met afval en volgens medewerkers van Probios hebben de schildpadden het erg moeilijk.

Onder andere aangespoelde boomresten dwarsbomen de weg naar en van de nesten. De toeristen hadden niet verwacht ook een bijdrage te kunnen leveren in het allergrootste probleem: stropers op heterdaad betrappen en 127 eieren terug begraven