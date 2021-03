Vanaf vandaag weer werkende verkeerslichten hoek Van ’t Hogerhuys- en Slangenhoutstraat

Vanaf vandaag 09.00u zal het verkeer op de hoek van de Van ’t Hogerhuys- en de Slangenhoutstraat in Suriname weer geregeld worden door middel van verkeerslichten. Nu is er echter geen portaal op de hoek meer waaraan de verkeerlichten zijn bevestigd.

Het portaal was vrijdagavond 16 oktober verwijderd. Dit nadat het beschadigd was geraakt door zwaar transport. Het portaal was op maandag 12 en donderdag 15 oktober aangereden.

De portaalconstructie was door de aanrijdingen dusdanig beschadigd geraakt, dat het acuut gedemonteerd moest worden om te herstellen. Uiteindelijk is er besloten om het portaal niet meer te plaatsen.