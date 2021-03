Drie auto’s beschadigd bij aanrijding; veroorzaker doorgereden

Dinsdagavond was het weer raak in Suriname; bij een aanrijding aan de Henk Arronstraat raakten drie auto’s beschadigd. Volgens verklaring van betrokkenen is de bestuurder van een vierde auto de veroorzaker en is hij doorgereden.

Een van de auto’s die geraakt werd door de veroorzaker, kwam daarbij tegen een schutting van een peuterschool terecht. Ook raakte deze benadeelde een andere auto die op z’n beurt weer een ander voertuig heeft geraakt.

De schade was enorm zoals te zien is op de foto. Niemand raakte gewond. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en doet onderzoek naar de toedracht van dit ongewone verkeersongeval.

De tweede auto

En de derde auto