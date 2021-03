6 nieuwe besmettingen; president neemt vaccins in ontvangst

In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 6 nieuwe COVID-19 besmettingen geregistreerd, na in totaal 128 keer testen. Ook zijn er 13 personen genezen en liggen er 16 in het ziekenhuis.

Dat blijkt dinsdagavond 2 maart uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Dinsdag heeft de Surinaamse president Santokhi ook ceremonieel 50.000 AstraZeneca COVID-19-vaccins als geste van India ontvangen. De overhandiging werd verricht door de ambassadeur van de Republiek India, Mahender Singh Kanyal (foto).

Eerder heeft Suriname 1.000 stuks gekregen van Barbados, die dat schonk uit een partij die zij ontving als geste van India.

De cijfers van dinsdag: