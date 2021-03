DNA-lid loopt polsfractuur op tijdens gevecht

Een lid van de Surinaamse Assemblée heeft tijdens een gevecht een polsfractuur opgelopen. De man die in het dagelijks leven ook ondernemer is, raakte op de zaak verwikkeld in een ruzie met twee anderen.

Het DNA-lid was bij zijn handelszaak toen de twee mannen een bezoek brachten. Zij hadden onderdelen van een graafmachine, die zij wilden verkopen aan de handelszaak. De ondernemer importeert namelijk onderdelen.

Tijdens het gesprek met het assembleelid ontstond er een woordenwisseling die uitmondde in een gevecht, waarbij het DNA-lid kwam te vallen. Als gevolg hiervan heeft hij een fractuur aan zijn pols opgelopen.

Zijn arbeiders kwamen erbij en vernielden de auto van de twee mannen. Twee van de arbeiders waren in verzekering gesteld, maar zijn intussen in vrijheid gesteld.

De zaak is ingetrokken, omdat er vergoed is voor de schade aan het voertuig.