CCPR Online communicatiecongres: ‘Wie is je vader, Wie is je moeder’

Op 23 april 2021 vindt het grootste communicatiecongres van het Caraibisch gebied voor de derde keer plaats. Het online communicatieocngres 2021 staat volledig in het teken van professionele communicatie en hoe je komt tot de kern van impactvolle communicatie in een multiculturele samenleving. Het thema luidt: Wie is je Vader, Wie is je Moeder? Gebaseerd op het communicatieboek over, Hoe Surinamers communiceren.

Het online communicatiecongres 2021

Er worden seminars, workshops en interactieve sessies online verzorgd over professionele communicatie, interculturele communicatie, populistische communicatie en destination marketing. Verder staan op het programma: een debat, de communicatie awards 2021 en entertainment van comedian Sally. Speciaal voor het communicatiecongres wordt het theaterstuk geschreven: Sally communiceert professioneel. De seminars en workshops worden verzorgd door sprekers uit Suriname, Curacao en Nederland. Sprekers zoals Danielle Veira, Anvit Ramlekhan en Angela van der Kooye uit Suriname, Marisca Kensenhuis, Andre Manning en Mustafa Tanriverdi uit Nederland en Evita Sanches uit Curacao. In de komende periode wordt er meer informatie verstrekt over de sprekers en alle activiteiten van het congres.

Het communicatiecongres 2021 is voor communicatie professionals leidinggevenden/ top management, ondernemers, studenten, overheidsambtenaren, en geïnteresseerden. De hoofdorganisator is het Centrum voor communicatie & Public Relations (CCPR/VCMP) in samenwerking met LOGEION Nederland (beroepsvereniging communicatie) en Krakti Marketing, gevestigd in Suriname en Nederland.

Door de Covid-19 pandemie was het congres ‘politieke communicatie werkt!, vorig jaar gecanceld. Na een succesvolle voorbereidingsfase, is het online communicatiecongres voor 2021, een feit. Angela van der Kooye – “Het is weer tijd voor meer verdieping in het vakgebied, de trends te presenteren en professionele communicatie in ons land onder de loep te nemen”.

Het doel van het communicatiecongres 2021 is het stimuleren van de kennisuitwisseling binnen het vakgebied en het verbinden van de communicatie sector in ons land. Het communicatiecongres brengt vakprofessionals uit binnen- en buitenland bij elkaar en zorgt voor meer verbinding in de sector. Wie is je vader, Wie is je moeder is de belangrijkste vraag in onze samenleving, die verbindt, herleidt en begeleidt. Tijdens het communicatiecongres 2021 wordt er stilgestaan bij alle elementen die ervoor zorgen dat individuen, organisaties en gemeenschappen professioneel communiceren. Ook dit jaar worden de communicatie awards uitgereikt aan de uitblinkers binnen het vakgebied.

Deelname aan het communicatiecongres 2021 is een investering, die meteen wordt terugverdient bij het toepassen van de verkregen informatie en het inzetten van de aangeboden tools. Elke deelnemer, ontvangt ook kosteloos het communicatieboek, Wie is je vader, Wie is je moeder, over hoe Surinamers communiceren.

Het Centrum voor Communicatie & Public Relations (CCPR)

CCPR is in 2015 opgericht om de kennisuitwisseling op het gebied van communicatie te verbreden en stimuleren. Door diverse activiteiten te organiseren voor diverse doelgroepen wordt hieraan invulling gegeven en is CCPR reeds vijf jaren een begrip is Suriname. Heldere, transparante en doelgerichte communicatie worden als maatstaf gehanteerd om het vakgebied naar een hoger niveau te tillen, communicatieprofessionals te prikkelen continu met hun vakgebied bezig te zijn en op nationaal niveau de discussie op te starten voor het standariseren van professionele communicatie in Suriname.