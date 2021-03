Vervallen geboortehuis Anton de Kom wordt vervangen door replica

Het geboortehuis van de Surinaamse schrijver, nationalist en verzetsstrijder Anton de Kom in Paramaribo, zal binnenkort afgebroken worden. Op dezelfde plek aan de Anton de Komstraat (voorheen Pontewerfstraat) verschijnt dan een replica van het huis, zoals te zien is op de foto.

Dat zei Roy Ristie van het Nationaal 30 juni/1 juli Comité Nederland afgelopen week tegen ATV-News. De replica wordt een huis dat recht moet doen aan het gedachtegoed van Anton de Kom, aldus Ristie.



Het huis te Frimangron is cultureel erfgoed en een monument, maar verkeert al jaren in vervallen staat. Desondanks wordt het toch bewoond. Pas als de huidige bewoners eruit zijn kan voorzichtig begonnen worden met het demonteren.

Ristie zei ook tegen de Ware Tijd dat hij met zijn comité slechts een adviserende rol heeft in het geheel. Persoonlijk zou hij het prachtig vinden als het nieuwe gebouw in Suriname, over twee jaar bij de 125ste geboortedag van Anton de Kom op 22 februari wordt opgeleverd.