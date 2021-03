Gezaagde boom valt op been struikelende man

Een 48-jarige man in Suriname is zondag ernstig gewond geraakt aan zijn been, toen een boom die hij aan het kappen was op hem viel. Het slachtoffer is met een gecompliceerde onderbeen fractuur in het ziekenhuis opgenomen.

Het ongeval gebeurde te stafdorp aan de Meursweg waar de man bezig was een maripaboom met een kettingzaag omver te zagen. Het blad van de kettingzaag kwam daarbij ongelukkigerwijs in de boom vast te zitten. Samen met zijn neef probeerde hij dit vrij te krijgen, door op de boom dichtbij het blad te kappen met een houwer.

Daar de boom voor een groot deel reeds was gezaagd, viel die plotseling om. Bij het omvallen van de boom, rende zijn neef weg. Het slachtoffer rende ook weg maar struikelde waardoor hij op de grond kwam te vallen en de omvallende boom op zijn rechterbeen terechtkwam.

De man werd met een ambulance afgevoerd naar het Surinaamse Academisch Ziekenhuis waar hij ter observatie is opgenomen. Zijn situatie is stabiel.