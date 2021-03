Rover struikelde met wapen bij vlucht en schoot per ongeluk op kompaan

De Surinaamse politie heeft afgelopen week meer detailinformatie verschaft over de dood van de verdachte Petrick Apai. Hij zou geraakt zijn door een kogel van zijn kompaan, toen deze struikelde met zijn wapen meldt het Korps Politie Suriname.

Apai had op 31 december samen met drie anderen te weten W.E. (34), C.S (31) en R.P. (45) op de kruising van de Mahadew- en de Ephraimzegenweg een manspersoon beroofd van zijn sieraden en andere persoonlijke spullen.

Volgens verklaring van R.P. kozen hij en Petrick na de daad het hazenpad. Tijdens hun vlucht struikelde R.P. en ging het wapen dat hij bij zich had af. Petrick werd hierdoor geraakt, met voor hem het noodlottig gevolg.

Zijn ontzielde lichaam werd op 1 januari bij een in aanbouw zijnde woning aan de Liliëndaalweg aangetroffen, terwijl R.P. nog enige tijd voortvluchtig was. Vermoedelijk is Apai doodgebloed.

W.E. en C.S. zijn na uitgewerkte informatie door medewerkers van de afdeling Kapitale Delicten en het Regio Bijstand Team Paramaribo ( RBTP) op woensdag 24 februari opgespoord en aangehouden.