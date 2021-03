Automobilist (21) betrokken bij dodelijke aanrijding niet in bezit van rijbewijs

De 21-jarige automobilist, die gisteren betrokken was bij een verkeersongeval in Suriname waarbij een jongeman op een bromfiets kwam te overlijden, is niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Dat meldt de Surinaamse site SUN zojuist.

Het slachtoffer is de 20-jarige Tjadel Hanoeman. Hij knalde op de Catharina Sophiastraat in Saramacca achterop het voertuig dat bestuurd werd door de jongeman zonder rijbewijs. Deze was vaart aan het verminderen, hetgeen niet werd opgemerkt door de bromfietser.

Hanoeman knalde daardoor met zijn brom tegen de achterkant van de auto en raakte zwaar gewond aan zijn hoofd. Onderweg naar de Spoedeisende Hulp heeft hij het leven gelaten.

De automobilist is in verzekering gesteld.