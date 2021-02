Bromfietser knalt achterop auto en komt om het leven

Een bromfietser in Suriname is vandaag om het leven gekomen, nadat hij achterop een auto botste op de Catharina Sophiastraat in Saramacca. Hij overleed onderweg naar de Spoedeisende Hulp.

Beide bestuurders reden in de richting van Calcutta. De autobestuurder reed vooraan en de jongeman op de bromfiets achter hem. Door onoplettend van de bromfietser zag deze niet dat de auto voor hem vaart aan het verminderen was.

Het slachtoffer botste hierdoor tegen de achterzijde van de auto en raakte zwaar gewond (foto).