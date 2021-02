First lady brengt hulde aan personeel MMC en gedenkt huishoudens Nickerie

De Surinaamse first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry heeft hulde en dank uitgebracht aan het personeel van het Mungra Medisch Centrum (MMC) voor de getoonde inzet de afgelopen periode in het kader van het helpen beteugelen van de COVID-19 pandemie.

Tijdens haar bezoek aan het district Nickerie heeft de presidentvrouw ook van de gelegenheid gebruik gemaakt ruim 150 behoeftige huishoudens te gedenken met een waardebon van SRD 500, mede mogelijk gemaakt door donateurs. Daarnaast kregen zij elk een zak rijst van 10 kg, gesponsord door Manglie’s.

Dit gebeurde op zondag 28 februari 2021. De first lady van Suriname vond het een genoegen een bezoek te brengen aan het MMC omdat het personeel de nodige dank en waardering verdienen voor hun inzet. Eerder kregen de zorgverleners van het Wanica Ziekenhuis en het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ook al de nodige waardering en dank voor hun bijzondere bijdrage. (tekst gaat verder na foto)

Behoeftige huishoudens kregen een waardebon

De zorgverleners mochten gebak in ontvangst nemen. Tijdens haar bezoek aan het MMC zei de first lady dat ze het werk van verpleegkundigen ziet als een roeping van binnen uit om de medemens te helpen. Ze riep de medewerkers op het goede werk te blijven doen, omdat het met liefde wordt gedaan. De presidentsvrouw riep de samenleving op de COVID-19 maatregelen in acht te blijven nemen, omdat de pandemie nog niet geweken is.

Ze gaf aan gevaccineerd te zijn tegen COVID-19 om daarmee aan te tonen vertrouwen te hebben in het vaccin en om daarmee nog meer bescherming aan elkaar te bieden.

Algemeen directeur van het MMC, Shaista Abdul, zegt dat sedert haar aantreden drie maanden geleden er is gewerkt aan de reorganisatie en herstructurering van de ziekeninstelling. Dit om de efficientie en de kwaliteit van de afdelingen te verbeteren. Ze sprak ook haar waardering uit voor de inzet van haar medewerkers in de afgelopen periode.

Daarnast zijn er plannen om de dienstverlening van het ziekenhuis verder te verbeteren. Directeur Abdul liet weten dat het MMC mogelijk de komende week van start zal gaan met het toedienen van het COVID-19 vaccin aan de medewerkers.

Na de toespraken vertrok de first lady naar enkele gebieden om daar de donaties te doen aan de huishoudens. Eerder heeft het Instituut van de First Lady deze handelingen uitgevoerd te Commewijne en Paramaribo Centrum.