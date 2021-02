JCI Paramaribo al 60 jaar een begrip in Suriname

Vandaag, 28 februari 2021, gedenkt JCI Paramaribo haar 60 jarig bestaan. Een vijftiental jonge Surinamers onder leiding van Ronny Aletrino, heeft zestig jaar geleden deze organisatie opgericht. De organisatie stelde zich ten doel jongeren tussen de 18 en 40 jaar te trainen in het ontwikkelen van persoonlijke talenten en competenties, hen bewust te maken over hun bijdrage aan de gemeenschap en het ontwikkelen van leiderschaps – en organisatievaardigheden.

In de afgelopen 60 jaren heeft JCI Paramaribo op alle niveaus in de gemeenschap zich laten gelden. JCI Paramaribo heeft jonge actieve burgers afgeleverd in alle sectoren van ons land. Jonge leiders en sterke organisatoren bracht de organisatie voort. Enkele bekende projecten, waarbij JCI Paramaribo een bijdrage heeft geleverd zijn: het Stadskaarten bak project, Pran Yu Eigi Njang project, Embassy Family day, Brokopondo Speech contest, MANTRA traject voor ADEKUS en “Let there be Light’.

De huidige pandemie is een bijzondere uitdaging voor JCI Paramaribo om de doelstellingen van de organisatie en ontwikkeling van haar leden voort te zetten. Op creatieve wijze, geheel aangepast aan de huidige technologische ontwikkeling zijn de activiteiten voortgezet. De vergaderingen worden bijvoorbeeld gehouden via Zoom en projecten worden aangepast naar de huidige Covid situatie. Het bestuur van 2021 heeft als slogan: “Raising the quality of our future” en laat zich niet uit het veld slaan door omstandigheden.

60 jaar JCI Paramaribo in Suriname is meer dan een mensenleven. In de 60 jaren van haar bestaan, heeft de organisatie veerkracht, doorzettingsvermogen en trouw aan haar doelstellingen getoond. De organisatie staat open voor elke jonge Surinamer die samen met andere JCI jongeren wil werken aan zijn of haar persoonlijke ontwikkeling, gemeenschapsontwikkeling en leiderschapsvaardigheden. De organisatie gaat een kansrijke toekomst tegemoet en zal haar legacy blijven voortzetten.