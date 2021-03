Momenteel 68 actieve COVID-19 cases in Suriname

In Suriname wordt het aantal actieve COVID-19 cases al een tijd niet meer gedeeld met de samenleving. Vandaar dat het Surinaamse ministerie van volksgezondheid in een apart bericht heeft laten weten dat er momenteel 68 actieve cases zijn.

Daarvan zijn 5 op de Intensive Care, 19 in het ziekenhuis en 44 in isolatie. Het dagelijks aantal positieven is gedaald tot gemiddeld 8 nieuwe gevallen per dag.

Het vaccineren tegen het COVID-19-virus is nu reeds een week gaande in Suriname. Waar iedereen gefocust is op dit gebeuren, zijn er nog steeds COVID-19-positieven in ons land zegt het ministerie.

Wederom benadrukt zij dat men zich strak houdt aan de COVID-19-maatregelen om de verspreiding zoveel als mogelijk te verminderen. Als u klachten heeft, laat u zich snel testen, zo alleen kunnen wij een stap voor zijn met COVID-19.

Ondanks de vaccinatiecampagne van start is gegaan, wijst het ministerie van Volksgezondheid op het belang om zich nog steeds te houden aan de maatregelen mondkap op, handen wassen en afstand houden.