Koppel dat overval pleegde met doodgeschoten Apai aangehouden

Leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo hebben Sykorsky W. en zijn vriendin Tiffany C. aangehouden voor het plegen van een beroving op 31 januari samen met de inmiddels doodgeschoten Petrick Apai en Roberto P.

Het koppel werd aangehouden in een woning aan de Calcuttastraat in Suriname. Sykorsky E. en Tiffany C. zijn in verzekering gesteld. Zij hebben hun betrokkenheid bij de beroving bekend. Eerder is ook Roberto P. aangehouden en in verzekering gesteld.

De verdachten zouden een ander van zijn geld en sieraden hebben beroofd op de hoek van de Mahadew- en Ephraimszegenweg op 31 december. Bij de beroving waren schoten gelost.

Uit het onderzoek blijkt dat Roberto P. schoten zou hebben gelost waardoor Apai dodelijk is geraakt.