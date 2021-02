Slachtoffer komt kettingrukker op politiebureau tegen

Een vrouw die onlangs slachtoffer is geworden van een kettingrukker, kwam de verdachte man tot haar grote schrik tegen op het politiebureau toen ze langs ging voor verhoor. De verdacht ontkent een gouden halsketting van de vrouw te hebben weggerukt meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben op dinsdag 16 februari de 27-jarige verdachte D.D. opgespoord en aangehouden aan de Antwerpensraat. Hij wordt ervan verdacht op vrijdag 29 januari aan de Leo Eliazerstraat een vrouwspersoon met geweld te hebben beroofd van haar gouden halsketting.

Het slachtoffer deed diezelfde dag aangifte op het politiebureau Flora. Aan de hand van de uitgewerkte informatie is de verdachte op 16 februari opgespoord, aangehouden en ter voorgeleiding overgedragen aan de recherche van Paramaribo.

De benadeelde die door de rechercheurs voor verhoor was opgeroepen, keek uit schrik verbaasd toen zij het politiebureau binnenstapte. Op de vraag van de politie wat haar gedrag te betekenen had, verklaarde zij dat de man die met de mondkap voor de politie zat degene is die haar heeft beroofd van haar gouden halsketting.

De verdachte die werd voorgeleid, gaf juist op dat moment aan dat hij het strafbaar feit niet heeft gepleegd. Ondanks D.D. werd geconfronteerd met een foto waarop hij te zien is, bleef hij ontkennen de vrouw te hebben beroofd en op die foto te zijn.

Bij een ingesteld buurtonderzoek door de wetsdienaren gaf een getuige dezelfde beschrijving van D.D., maar de verdachte blijft ontkennen de vrouw te hebben beroofd. De buitgemaakte halsketting is nog niet achterhaald.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is D.D. door de recherche van Paramaribo achter slot en grendel geplaatst meldt de politie.