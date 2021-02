Eugene van der San verliest rechtszaak tegen Openbare Werken

De rechter in kortgeding heeft onlangs uitspraak gedaan in een rechtszaak die door Eugene van der San was aangespannen tegen het ministerie van Openbare Werken in Suriname.

Van der San vond dat het ministerie onrechtmatig een bouwvergunning had verstrekt voor het bouwen van het gebouw op de hoek van de Anamoe- en Granietstraat.

De procesgemachtigde van de Staat Suriname heeft gemotiveerd aangegeven dat de bouwvergunning op een juiste en correcte wijze volgens de vastgestelde procedures en wettelijke voorschriften is afgegeven.

De Surinaamse kortgedingrechter heeft daarom de vordering van Eugene van der San derhalve afgewezen meldt de Communicatie Dienst Suriname (CDS) zojuist.