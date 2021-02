Onderbreking Telesur internetdiensten vanwege onderhoudswerkzaamheden

Het Surinaamse telecommunicatiebedrijf heeft bekend gemaakt dat er in de periode van 26 februari vanaf 20.00u tot en met 28 februari 20.00u onderhoudswerkzaamheden zullen worden verricht aan de infrastructuur van een aantal internetdiensten.

Gedurende deze werkzaamheden zullen sr.net en .sr klanten geen gebruik kunnen maken van Domain Name System (DNS), e-mail hosting en web hosting diensten. In de praktijk betekent het dat onder andere websites in Suriname met de extensie .sr niet goed bereikbaar kunnen zijn.

Telesur vraagt haar klanten hiermee rekening te houden en verontschuldigt zich voor eventueel ongerief. Een ieder die meer informatie hierover wenst te verkrijgen, kan contact maken met de Klantenservice op 152.